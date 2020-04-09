Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Доля свободных офисов в Москве снизилась до 7% и достигла уровня 2008 года, подсчитали аналитики компании Knight Frank.

"Доля свободных площадей продолжила быстрое снижение, которое не удалось скомпенсировать новыми площадями на рынке. В классе А доля свободных офисов достигла уровня 8,3%, снизившись на 1,1 п.п. за квартал. В классе В снижение показателя составило 0,8 п.п. - до 6,7%", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, объем поглощения офисных площадей в столице в первом квартале 2020 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что дисбаланс объемов поглощения и ввода, начавшийся после 2015 года, сохраняется на таком уровне, при котором возможностей для роста вакантности и доступности офисов пока нет.

"Несмотря на высокий показатель спроса, в следующие два квартала ожидается замедление активности пользователей офисов. При этом ожидаемое замедление спроса и спад активности на рынке приведет, как минимум, к остановке столь затяжного падения доли свободных офисов", - отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса многие компании могут начать отказываться от части площадей или переезжать в меньшие по размеру офисы, вакантность увеличится, а собственники станут более гибкими в общении с арендаторами.

Эксперты также отмечают, что девелоперы офисной недвижимости, несмотря на высокие объемы спроса в прошлом году, приостановят вывод своих проектов на рынок, что существенно снизит объем ввода текущего года.

"Ситуация с пандемией заставит работодателей пересмотреть свое отношение к организации офисного пространства и работы в целом. Даже несмотря на физические отсутствие сотрудников многих компаний, операционная их деятельность не приостанавливается, многие работодатели могут начать по-другому относиться к удаленной работе, а значит появится потребность в переконфигурации текущих пространств, занимаемых арендаторами. В целом нас ожидают значимые изменения практик рынка, игрокам стоит готовиться к тому, чтобы быстро адаптироваться к новым реалиям, которые будут формировать новую структуру спроса на офисы", - отметила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

По ее словам, из-за сложившейся ситуации в Москве может восстановиться практика предварительных сделок по аренде и покупке офисов.