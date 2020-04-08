Кабмин выделил 3,5 млрд руб. на компенсации туроператорам по невозвратным билетам

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда российского правительства для компенсаций убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта, следует из распоряжения, опубликованного на сайте праительства в среду.

"Правительство поддержало предложение Минэкономразвития и Ростуризма по компенсации убытков туроператорам, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Из резервного фонда кабмина на эти цели выделено 3,5 млрд рублей. Из этих денег туроператоры смогут возместить затраты, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта. Также туроператорам будет компенсирована стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

Как подчеркнули в ведомстве, субсидии позволят туроператорам ускорить возврат денег туристам за отмененные туры. В ближайшее время Ростуризм начнет сбор заявок от туроператоров на возмещение их убытков в части авиаперевозок.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что эти меры позволят поддержать бизнес в непростой ситуации. "Вместе с тем мы понимаем, что с учетом масштаба кризиса, данные меры не решат всех проблем. Поэтому мы очень рассчитываем на компромиссные решения между туристами и участниками отрасли. Это позволит бизнесу выстоять в текущих условиях, а туристам отдохнуть, когда ситуация нормализуется", - сказала она на брифинге в Москве.

По ее словам, ситуация, когда большинство стран закрыли свои границы, является беспрецедентной в современной истории. Одной из первых кризис, связанный с коронавирусом, затронул туристическую сферу и смежные отрасли.

Возврат денег туристам

Кроме того, правительство РФ приняло распоряжение о возврате туристам денег из средств фондов персональной ответственности туроператоров. Согласно документу, деньги будут возвращаться за туристический продукт в случае, если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 11 закона "Об основах туристической деятельности в РФ", и до 1 июня 2020 года.

Как отмечается в распоряжении, средства будут возвращены на основании уведомления, "предоставленного не позднее 15 апреля в объединение туроператоров в сфере выездного туризма". Уведомление в это объединение должен отправить сам туроператор,.

В распоряжении подчеркивается, что "туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года".