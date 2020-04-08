Российские авиакомпании снизили перевозки в марте почти на 27%

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в условиях ограничений из-за COVID-19 снизили перевозки в марте 2020 года на 26,6% относительно аналогичного периода прошлого года, до 6,57 млн человек, сообщила Росавиация, ссылаясь на оперативные данные.

Пассажирооборот упал на 25,6%, достигнув отметки 17,4 млрд пассажиро-километров.

Авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 1,8 млн пассажиров, "просев" на 41,5% г/г. S7 перевезла 999,6 тыс. человек (+10,2%). Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" обеспечила доставку 748 тыс. пассажиров (+3%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 494,9 тыс. человек (-25,4%), входящей в "Аэрофлот" "России" - 415,1 тыс. (-41,7%).

За январь-март 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 23,4 млн пассажиров (-5,3%).

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса авиакомпании сами начали отменять рейсы.

По данным Международной ассоциации аэропортов, во вторник крупнейшие российские аэропорты зафиксировали падение трафика на 93% год к году.