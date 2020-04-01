Lufthansa сократит рабочие часы 87 000 сотрудников

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Lufthansa сократит рабочие часы 87 000 сотрудников, это примерно две трети штата. Всего в компании работет 135 000 человек.

Эти меры затронут в том числе 27 000 членов экипажей и наземного персонала во Франкфурте и Мюнхене. С ними уже заключено соглашение о сокращенных часах работы, сообщила представитель компании.

В середине марта Lufthansa сообщила, что остановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса. Также авиакомпания приняла меры по сокращению расходов, чтобы ограничить негативные последствия пандемии для ее финансовых показателей.

Цена акций Lufthansa в ходе торгов в среду снижается на 3,9%.