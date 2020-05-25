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Власти Германии одобрили пакет помощи Lufthansa объемом 9 млрд евро

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG получила одобрение правительства Германии на предоставление авиакомпании пакета финансовой помощи объемом до 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Как сообщается в пресс-релизе Lufthansa, WSF получит 20-процентную долю в авиаперевозчике, что будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Lufthansa. В случае, если другая компания попытается приобрести контроль над Lufthansa, эта доля может быть доведена до блокирующего пакета - 25% плюс одна акция.

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Правительство выкупит акции Lufthansa на сумму примерно в 300 млн евро по номинальной цене в 2,56 евро за бумагу.

Одним из условий выделения помощи является то, что два члена наблюдательного совета Lufthansa будут назначаться по согласованию с правительством Германии. WSF будет использовать право голоса только в случае поглощения.

Вдобавок к этому Lufthansa получит кредит от государственного банка KfW и частных банков в размере до 3 млрд евро сроком на три года. Его предоставление подлежит утверждению соответствующими органами.

Пакет помощи, который был одобрен WSF, также получил поддержку исполнительного совета Lufthansa, говорится в сообщении авиаперевозчика. Однако его еще должны одобрить наблюдательный совет и совет управляющих Lufthansa, а также Еврокомиссия.

Ранее о достижении соглашения между правительством Германии и Lufthansa сообщили местные СМИ. Как отмечало информагентство dpa, пакет акций в 20% не даст государству права блокировать ключевые решения, принимаемые руководством авиакомпании.

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Lufthansa уже несколько недель ведет переговоры с немецким правительством. Как и другие авиакомпании по всему миру, Lufthansa оказалась в сложном положении из-за пандемии коронавируса, следствием которой стала приостановка значительной доли ее полетов.

В прошлую среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение о финансовой помощи авиакомпании может быть принято в ближайшее время. По словам Меркель, правительство ведет "интенсивные переговоры" с авиаперевозчиком и Еврокомиссией, которая должна одобрить сделку.

Акции Lufthansa подорожали на 7,5% в ходе торгов в понедельник. С начала 2020 года их стоимость упала на 47,4%.

Германия Lufthansa

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