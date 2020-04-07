ЦБ РФ предостерег банки от попыток "капитализировать" послабления из-за пандемии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ мониторит взаимодействие банков с клиентами, пострадавшими из-за пандемии коронавируса.

Если кредитные организации используют предоставленные послабления для защиты своей прибыли, а не на поддержку кредитования, ЦБ будет реагировать, в том числе, через регулирование, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых - поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер", - отметила Набиуллина.

"Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы", - передала слова главы ЦБ пресс-служба финансового регулятора.

В понедельник, 6 апреля, стало известно, что Альфа-банк разослал своим клиентам письмо, где сообщил о временном ограничении выдачи ипотечных кредитов сотрудникам компаний, отрасли деятельности которых наиболее пострадали от кризиса.

К таким отраслям, в частности, банк отнес транспорт, спорт, развлечения, организацию мероприятий, здравоохранение, фитнес, косметологию, негосударственное допобразование, образование, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.

ЦБ в марте и апреле ввел временные (до 30 сентября 2020 года) регуляторные послабления для банков, в том числе по резервам и расчету достаточности капитала.