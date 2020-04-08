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Продажи легковых машин и LCV в РФ в марте неожиданно выросли на 4%

Продажи легковых машин и LCV в РФ в марте неожиданно выросли на 4%
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажных грузовых автомобилей, Light Commercial Vehicle) в России в марте выросли на 4%, в I квартале - на 1,8%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В марте реализовано 162 321 машина, за квартал - 398 518 машин.

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"Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что в итоге привело к увеличению объема рынка на 1,8% в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года. Многие бренды в марте даже показали двузначный рост", - приводит АЕБ слова главы комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля.

"Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19. АЕБ обратилась в правительство с предложением мер государственной поддержки автомобильной промышленности. Многие производители также разрабатывают комплексные меры поддержки своих дилеров, направленные на обеспечение будущих деловых операций", - отмечает он.

Россия

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