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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте упали на 3%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Продажи в России автомобилей Lada производства АО "АвтоВАЗ" в марте 2020 года снизились на 3% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 32 808 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В I квартале 2020 г. реализовано 79,6 тыс. автомобилей Lada (-3%).

Мартовские продажи "АвтоВАЗа" последние годы были достаточно сильными на фоне других периодов года. После продолжающегося в 2012-2016 гг. снижения они с 2017 г. росли двузначными темпами. С 2016 г. компания также наращивала долю на отечественном авторынке.

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Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" 6 апреля возобновит работу отдельных подразделений. "АвтоВАЗ" объявлял нерабочим период с 30 марта по 3 апреля во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. В тот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что "АвтоВАЗ" обратился к властям региона с просьбой возобновить работу.

На следующий день правительство области определило перечень организаций, которые будут работать с 4 по 30 апреля.

АвтоВАЗ

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