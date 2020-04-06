Автопроизводители потеряют более $100 млрд при простое до конца апреля

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Упущенные доходы автопроизводителей могут превысить $100 млрд, если они не возобновят производство в Северной Америке и Европе до конца апреля. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на расчеты владельца исследовательской AutoAnalysis Яна Генри.

При этом в Европе потери могут достигнуть $66 млрд, в Северной Америке - около $52 млрд.

По словам Генри, за каждую дополнительную неделю простоя производства отрасль теряет $8 млрд в Европе и до $7,5 млрд в Северной Америке. Его оценка основана на прогнозах производства в этом году, включая запуск новых моделей, и ожиданиях спроса.

Ранее крупнейшие автопроизводители отложили возобновление работы своих предприятий, которое изначально было запланировано на конец марта или апрель. При этом Nissan, Ford и General Motors не уточнили новые планируемые сроки выхода из простоя. Генри не ожидает нормализации ситуации до начала мая.

Автопроизводители временно отстранили сотни тысяч рабочих. Nissan перевел 6 тыс. сотрудников своего завода в Сандерленде, в Великобритании, на программу, в рамках которой власти страны финансируют выплату зарплат на 80%.

Помимо этого, GM и Ford прибегли к своим кредитным линиям в $16 млрд и $15,4 млрд соответственно. Германский Daimler в четверг открыл новую кредитную линию на $12 млрд в дополнение к уже имевшейся $11-миллиардной линии.

Продажи автомобилей в Западной Европе в прошлом месяце упали на две трети, отмечает FT со ссылкой на статистику отдельных стран. В США реализация автомобилей в марте рухнула до минимума за 10 лет. В апреле на обоих рынках ожидается еще большее падение на фоне поддержания ограничительных мер и временного закрытия дилерских центров.

Эпидемия также привела к ухудшению экономической ситуации и росту безработицы, что может негативно влиять на спрос после снятия властями ограничений. В Китае продажи сократились на 40% по сравнению с уровнем, зафиксированным до введения карантина, свидетельствуют последние данные.