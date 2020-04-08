Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доллар перешел к ослаблению, евро слегка усилил темпы снижения на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду днем, рубль немного ускорил повышение к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 75,49 руб. в 15:00, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,06 руб., подешевев на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,45 копейки - до 78,45 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 апреля на 29,49 копейки, до 75,7499 руб., и увеличил курс евро на 22,21 копейки, до 82,2341 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и слегка ускорил повышение к евро на дневных торгах на ожидании видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг. Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики стран "Группы двадцати" для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Вопрос с падением цен на нефть в конечном счете будет улажен, считает президент США Дональд Трамп. "У меня были переговоры с президентом Путиным, и у меня были переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии, и я думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал президент по телефону телеканалу Fox News.

Он отметил, что цены на нефть рухнули на небывало низкий уровень, а "это, между прочим, хорошо для водителей, а также это хорошо для авиакомпаний". В то же время Трамп напомнил, что в США имеется "невероятно масштабный энергетический бизнес", которому теперь грозит массовая потеря рабочих мест.

Ранее Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросу снижения уровня добычи для стабилизации мировых цен. Однако позднее Трамп также сказал, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом.

Рост цен на нефть эталонных марок замедлился в ходе торгов в среду в ожидании публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени повысилась на 0,44% - до $32,01 за баррель. В ходе торгов рост их цены превышал 3%. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,88% - до $24,31 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт дорожал более чем на 6%.

Министерство энергетики США в среду опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 апреля, выросли на 11,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 9,5 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 177 тыс. баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 8,4 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,4 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 500 тыс. баррелей.

"Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты. Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что вернет нефть на $30 за баррель, а курс рубля - к 78 руб. за доллар", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Укрепление рубля пока сдерживается дешевой нефтью, но на глобальном рынке постепенно возвращаются аппетиты к риску. В отличие от большинства валют мира рубль обладает реальной доходностью, а также относительно стабильным государственным бюджетом и низкой долговой нагрузкой государства. Соответственно, в мире взрывного роста публичного долга у рубля есть неоспоримые преимущества, хотя слабость нефти не позволяет ими воспользоваться в полную силу. Тем не менее, если сделка OPEC+ все же состоится, то нефть отойдет от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет цене", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Российская валюта двигается в тренде с прочими рисковыми активами, которые активно восстанавливают позиции в апреле на фоне признаков стабилизации темпов распространения коронавируса в мире. Ключевым событием для рубля в рамках текущей недели будет встреча стран-экспортеров нефти, которая пройдет завтра. Новостной фон перед встречей крайне противоречивый, поэтому мы не возлагаем существенных надежд на прорывные договоренности между участниками. Минфин сегодня проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с 26 февраля. Ведомство делало перерыв в привлечении долга на фоне волатильности на мировых рынках. Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Министерство финансов России 8 апреля признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29013 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

Накануне Минфин РФ объявил о проведении 8 апреля аукционов по размещению облигаций трех выпусков: ОФЗ-ПК серии 29013 в объеме остатков, ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 770 млн рублей.

Минфин не проводил аукционы после 26 февраля, в начале марта он анонсировал паузу в их проведении, обосновав ее наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств и желанием избежать избыточного давления на долговой рынок во время высокой волатильности на финансовых рынках.

После приостановки проведения аукционов замминистра финансов Владимир Колычев говорил о возможных сроках возобновления аукционов по размещению ОФЗ: "Пока мы отложили на неопределенный срок, будем смотреть, как стабилизируется ситуация, так и будем выходить".

Министерством на первый квартал 2020 года было запланировано размещение госбумаг на 600 млрд рублей по номиналу, в январе-феврале были размещены госбумаги на 501,3 млрд рублей.

ЦБ РФ 6 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 6,53% и 6,67% соответственно.