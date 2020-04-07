Минфин после мартовской паузы возобновит аукционы по размещению ОФЗ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ объявил во вторник о проведении 8 апреля аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) трех выпусков: ОФЗ-ПК серии 29013 в объеме остатков, ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 770 млн рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин сообщил, что график аукционов по размещению облигаций федеральных займов на II квартал 2020 года будет опубликован позднее, исходя из результатов аукционов ОФЗ 8 апреля.

Ведомство не проводило аукционы после 26 февраля, в начале марта оно анонсировало паузу в их проведении, обосновав ее наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств и желанием избежать избыточного давления на долговой рынок во время высокой волатильности на финансовых рынках.

Министерством на первый квартал 2020 года было запланировано размещение госбумаг на 600 млрд рублей по номиналу, в январе-феврале были размещены госбумаги на 501,3 млрд рублей.

После приостановки проведения аукционов замминистра финансов Владимир Колычев говорил о возможных сроках возобновления аукционов по размещению ОФЗ: "Пока мы отложили на неопределенный срок, будем смотреть, как стабилизируется ситуация, так и будем выходить".

В Минфине пока не начинали пересмотр программы заимствований. "Надо посмотреть, чтобы рынки чуть успокоились, где цена на нефть стабилизируется. Исходя из этого будет, соответственно, актуализированный прогноз по курсу, доходам, это нам позволит пересчитать программу заимствований. Поэтому пока мы не можем точно сказать, но важно то, что у нас есть гибкость, мы можем долго не выходить на рынок при очень стрессовой ситуации", - сказал Колычев.

"Несколько уровней защиты"

По его словам, с этой точки зрения у ведомства "есть несколько уровней, скажем так, защиты". "Первый уровень - он такой автоматический, это просто действие бюджетного правила. Он заключается в том, что если курс национальной валюты ниже заложенного в бюджет, то базовые нефтегазовые доходы, то есть доходы, которые формируются при цене на нефть по отсечке, они в рублевом эквиваленте больше. Соответственно, эта дельта, которая заложена в бюджет и которая фактически получается, она дает нам возможность корректировать источники финансирования, в том числе планы по заимствованиям", - пояснил замминистра.

"Примерно каждый рубль отклонения (валютного курса - ИФ) эквивалентен дополнительным 70 млрд рублей в годовом выражении. В этом как раз был смысл такой контрциклической компоненты в бюджетном правиле, чтобы в случае, когда, например, отток капитала и может быть потенциально дефицит спроса на наши облигации, то автоматически, по сути, происходит снижение планов заимствований, а когда, наоборот, приток и рубль крепче, чем заложенный в бюджет, то мы, наоборот, можем размещать побольше", - сказал он.

"Второе. Мы можем в источнике финансирования использовать и другие статьи. Те же остатки. Они довольно большие, порядка 4 трлн рублей на начало этого месяца (марта - ИФ) было, среднегодовые остатки, например, по прошлому году, не опускались ниже 2,6 трлн рублей", - продолжил Колычев.

"В принципе, у нас достаточный запас для того, чтобы какое-то продолжительное время при очень стрессовой ситуации не выходить на рынок. Это, естественно, не план, все-таки мы хотим, чтобы бумаги были ликвидные, но такая возможность есть", - резюмировал он.