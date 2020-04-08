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ЦБ ждет "довольно быстрого" восстановления экономики в случае купирования пандемии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Принимаемые правительствами и центральными банками масштабные меры поддержки позволят мировой и российской экономикам довольно быстро восстановиться в случае купирования коронавируса, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Экономический кризис

В докладе финансового регулятора отмечается, что в период турбулентности, связанной с пандемией коронавируса, начинающейся рецессией в мировой экономике и падением цен на нефть, российская экономика вошла с неплохим заделом. "Рост доходов населения трансформировался в рост потребительских расходов - в частности, в розничной торговле товарами и услугами. Активизация бюджетных расходов дополнительно стимулировала внутренний спрос", - говорится в обзоре.

При этом эксперты констатируют, что внешние и внутренние ограничения предпринимательской и потребительской активности в связи с пандемией коронавируса приводят к временному снижению производства и потребления в экономике.

"Турбулентность финансовых рынков усиливает этот эффект. В результате происходит значительное, но кратковременное ослабление экономической активности. Переход пандемии коронавируса в затухающую фазу, с постепенным снятием ограничительных мер, вернет мировую и российскую экономику на траекторию роста", - отмечается в докладе.

ЦБ констатировал заметное ухудшение экономической ситуации в РФ в марте

Аналитики ЦБ пишут, что оперативные показатели и опережающие индикаторы деловой активности "свидетельствуют о заметном ухудшении ситуации в российской экономике в марте на фоне дальнейшего ухудшения внешних условий и введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса".

"Продление режима нерабочих дней до конца апреля окажет значительный сдерживающий эффект на экономическую активность в краткосрочной перспективе. Однако эта мера является необходимой с точки зрения борьбы с распространением коронавируса и быстрого восстановления экономики в дальнейшем", - подчеркивают в ЦБ.

"Длительность периода восстановления после снятия ограничений будет зависеть в том числе от мер экономической политики, включая политику Банка России по стимулированию поддержания кредитной активности и снижения рисков финансовой стабильности", - говорится в обзоре.

ЦБ РФ

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