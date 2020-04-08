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ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с РФ по нитрату аммония до 15 сентября

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) в среду заявила, что Украина должна исполнить решение по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.

Соответствующее решение арбитра, назначенного гендиректором ВТО, опубликовано на сайте организации.

Как сообщалось, в 2015 г. Россия инициировала спор в отношении антидемпинговых пошлин Украины на российский нитрат аммония, рассчитанных с применением методики "энергокорректировок". В результате третейская группа постановила, что украинские меры нарушают нормы ВТО. Апелляционный орган в сентябре 2019 года согласился с этим и окончательно закрепил победу России. ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи, а также обязала исключить ОАО "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.

В Минэкономразвития РФ поясняют, что Украина должна была либо незамедлительно устранить допущенные нарушения, либо договориться с Россией о т.н. "разумном периоде времени" для исполнения решения органа по разрешению споров (ОРС) и незамедлительно приступить к устранению нарушений. Поскольку достичь такого соглашения с Украиной не удалось, Россия была вынуждена обратиться в арбитраж ВТО.

Украина запросила у арбитра максимальный в практике ВТО срок исполнения решения ОРС - 27 месяцев, объяснив это необходимостью внесения изменений в законодательство, проведением полномасштабного пересмотра антидемпинговых мер, а также сложностью имплементации в условиях чрезвычайной ситуации в отношениях между Россией и Украиной. Помимо этого, она попросила арбитра принять во внимание введенный Киевом режим чрезвычайной ситуации в условиях вспышки коронавируса, отмечают в Минэкономразвития РФ.

"В своем решении арбитр принял во внимание аргументы РФ о том, что заявляемые Украиной законодательные изменения на самом деле не требуются для проведения пересмотра меры. Арбитр посчитал достаточным проведение пересмотра для приведения украинских антидемпинговых мер в соответствие с правом ВТО", - подчеркивают в российском министерстве.

Кроме того, арбитр согласился с Россией о необходимости незамедлительного исключения АО "МХК "ЕвроХим" из-под действия меры.

Одновременно с этим арбитром было принята во внимание чрезвычайная ситуация, сложившаяся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая, по его мнению, в некоторой степени замедляет работу органов государственной власти Украины.

"В случае, если Украина не исполнит решение ОРС в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - подчеркивают в Минэкономразвития.

ВТО Украина РФ ЕвроХим

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