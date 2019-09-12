Апелляционный орган ВТО подтвердил победу РФ в споре с Украиной по нитрату аммония

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония российского происхождения. Соответствующее решение в четверг опубликовано на сайте ВТО.

В Минэкономразвития РФ журналистам подтвердили получение решения апелляционного органа по этому спору, подчеркнув, что это повышает шансы РФ в важном споре с ЕС по применению "энергокорректировок".

Россия инициировала спор против Украины в мае 2015 года. Оспаривалась так называемая методика "энергокорректировок", применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. С применением такой методики при пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период.

Третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО. "Применение методики "энергокорректировок", включение в охват пересмотра производителя, который был признан не демпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации", - напоминают в министерстве решение панели арбитров, вынесенное в июле 2018 года.

По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, обжаловал его. Однако апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений. "Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств", - заявили в Минэкономразвития.

Чем выгодна России победа в споре по нитрату аммония

В министерстве также отметили, что результаты данного спора - это победа России с точки зрения не только возможной либерализации меры Украиной, так как устранение нарушений должно привести к снижению размеров антидемпинговых пошлин, но с точки зрения оспаривания мер ЕС, применяющего методику "энергокорректировок" в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Сейчас в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок", - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

"Решение третейской группы и апелляционного органа указывает на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО и увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер. Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года, обжалуется сама методика "энергокорректировок", а также продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб", - считают в Минэкономразвития.