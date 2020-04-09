Аналитики ВШЭ предсказали падение российского ВВП четыре квартала подряд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика будет сокращаться четыре квартала подряд в годовом выражении, максимальный спад - более 8% - будет во II квартале 2020 года, годовой рост возобновится, начиная со II квартала 2021 года, говорится в консенсус-прогнозе Центра развития НИУ "Высшая школа экономики".

Прогноз составлен по результатам опроса 19 экономистов, который проводился 6 и 7 апреля. Они оценили перспективы динамики ВВП в 2020-2021 годах с разбивкой по кварталам.

"Квартальные консенсус-прогнозы (они рассчитаны на основе оценок 15 экспертов) указывают, что самый глубокий спад будет наблюдаться в только что начавшемся втором квартале 2020 г. (минус 8,1% к соответствующему кварталу предыдущего года); при этом диапазон оценок довольно широк - от минус 1,2% до минус 22%. Дальше темпы спада будут постепенно уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста станет второй квартал следующего года, когда решающую роль сыграет эффект базы. Большинство прогнозистов полагают, что падение экономики продлится три-четыре квартала; только двое считают, что оно ограничится одним-двумя кварталами", - говорится в обзоре ВШЭ.

Согласно консенсус-прогнозу, в I квартале 2020 года ВВП страны вырастет на 1,8% в годовом выражении, во II квартале упадет на 8,1%, в III квартале снизится на 2,6%, в IV квартале - на 1,1%, в I квартале 2021 года - на 0,4%, во II квартале 2021 года подскочит на 7,2% (из-за низкой базы), в III квартале 2021 года вырастет на 2,3%, в IV квартале 2021 года - на 1,6%.

Консенсус-прогноз по динамике ВВП на весь 2020 год - спад на 2% при среднегодовой цене на нефть Urals в $34 за баррель, по инфляции - 5,3%, курсу доллара на конец 2020 года - 74,7 рубля.

Консенсус по динамике ВВП на 2021 год уже предполагает рост на 2,3% при Urals в $47 за баррель, инфляции 3,8% и долларе на конец 2021 года - 71,8 рубля.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 3 апреля заявила, что месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во II квартале, во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования.

"Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием для нас является то, что негативные эффекты, скорее всего, будут сконцентрированы внутри II квартала текущего года. Во второй половине года по мере смягчения ограничительных мер в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционированию", - отметила она.

По ее словам, новый прогноз ЦБ будет к следующему заседанию по ставке (24 апреля - ИФ), "сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений".

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на прошлой неделе заявил, что падение российского ВВП в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.