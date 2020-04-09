Сбербанк получил 25 тыс. заявок на реструктуризацию от малого и среднего бизнеса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России получил 25 тысяч заявок на реструктуризацию по своей программе для малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"На сегодняшний день по собственной программе реструктуризации в Сбербанк обратились около 26 тыс. клиентов - юридических лиц. Из них по сегменту малый и микробизнес - более 25 тыс. клиентов по более чем 30 тыс. займов. По ним мы уже приняли более 6 тыс. положительных решений", - отметил Попов.

Он также сообщил, что банк получил 500 заявок от среднего бизнеса по 900 договорам, положительное решение принято по 300 обращениям. Собственная программа Сбербанка запущена 25 марта.

"Сбербанк уже получил более 200 заявок по программе кредитования зарплатных клиентов под 0%. В ближайшее время мы ожидаем увеличения количества заявок в связи с официальным запуском программы и выделением денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса", - сказал Попов.

Ранее Сбербанк сообщил, что планирует выдать в рамках госпрограммы кредитования на зарплаты под 0% лишь 5 млрд рублей из общего запланированного объема программы в 150 млрд рублей. Сбербанк будет выдавать беспроцентные кредиты на выплаты зарплат в рамках госпрограммы только компаниям с зарплатным проектом в Сбербанке. Согласно условиям программы, общий размер кредита будет учитываться с привязкой к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и числу сотрудников.