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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
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Президент РФ поручил за 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса

Президент РФ поручил за 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса
Фото: Reuters

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом глава государства заявил в среду на совещании с руководителями российских регионов по борьбе с COVID-19. По его словам, эта программа "должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников".

Путин также отметил, что правительство, прежде всего, будет помогать тем организациям, которые сохранят за сотрудниками рабочие места. Он отметил, что предпринимателям в настоящее время приходится непросто. При этом президент РФ подчеркнул, что "так происходит везде, практически во всем мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты".

"Справедливая формула"

"Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им - тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты", - сказал президент России.

Глава государства также призвал создать условия, которые позволят предприятиям и компаниям вернуться в нормальный график работы. "Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю: сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что должен быть "четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков". "Остальные предприятия не надо грузить дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, - естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", - сказал президент.

Путин призвал губернаторов смягчить удар "коронавирусного" кризиса для бизнеса

Кроме того, Путин призвал глав российских регионов помочь бизнесу, который серьезно пострадал из-за ситуации с распространением в стране новой коронавирусной инфекции.

"Конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми. Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную системную роль в экономике субъекта", - сообщил глава государства.

Он попросил губернаторов лично разобраться в проблемах предприятий региона. "Вновь обращаюсь к главам регионов: прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения", - сказал Путин.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 27 января – 08 апреля 2020 годаЭкономический кризис
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