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ЦБ разрешит 90 банкам выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России разрешит примерно 90 российским банкам подключиться к программе выдачи беспроцентных кредитов малому бизнесу на зарплатные проекты, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Экономический кризис

Сначала такое право получили Сбербанк и ВТБ, они с прошлой недели начали выдавать такие займы. 8 апреля к ним присоединились МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "ФК Открытие".

Минэкономразвития начало искать новые банки для присоединения к этой программе. По словам Мамуты, ЦБ расширил возможность получать от него льготные деньги под 4% годовых до максимально широкого круга банков.

"Ориентировочно в этой программе сможет принять участие около 90 банков, это охватывает подавляющее большинство всех предприятий малого и среднего бизнеса", - заявил представитель регулятора.

Часть затрат на программу понесет правительство, которое выделит субсидию банкам в размере 2,5 млрд рублей. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд рублей, охват - 1,5 млн сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ.

Мамута также напомнил, что работает еще одна программа поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%.

"Мы сняли абсолютно все отраслевые ограничения на эти деньги, сняли ограничения на цели использования. Это могут быть как основные средства, так и оборотные. Более того, эти средства могут получать у нас не только малые и средние предприятия, но и лизинговые компании. Я знаю, что есть много вопросов относительно лизинга, обращаю на это внимание, что лизинговая компания может получить дешевое фондирование в банке по этой программе для целей финансирования предоставления лизинговых услуг МСП. Это также должно облегчить предоставление каникул по лизингу. Тут есть одна проблема, коллеги, дело в том, что лизинговые компании, в отличие от банков и микрофинансовых организаций, не поднадзорны Банку России, поэтому мы не можем в их отношении применять тот же режим стимулирующего регулирования, давать им какие-то особые права, как мы делаем в отношении банков и других кредиторов, но кое-что сделать можно. И я сказал об инструменте финансовой поддержки, также мы сейчас вместе с Минэкономразвития прорабатываем возможность дополнительных, скажем так, предоставления дополнительных возможностей по получению лизинговых каникул. Этот вопрос находится в проработке", - сказал он.

Банк России Михаил Мамута Сбербанк ВТБ МСП-банк коронавирус Промсвязьбанк

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