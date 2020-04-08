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В Минэнерго рассказали, при каком условии готовы участвовать в сделке ОПЕК+

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения.

Между тем, газета РБК пишет со ссылкой на источники в министерстве, что, согласно ожиданиям России, к новой сделке по сокращению добычи присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн б/с - кроме ОПЕК и России, снижать производство будут также США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

"Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче, и с учетом совместного снижения на 10 млн баррелей в сутки", - утверждает изданию источник в министерстве и подтверждает представитель Минэнерго.

Газета подсчитала, что таким образом, Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала, когда страна добывала 11,3 млн б/с, то есть, на 1,6 млн б/с.

На 9 апреля запланирована встреча участников ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран, для того чтобы договориться о совместном сокращении добычи нефти. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

РФ ОПЕК ОПЕК+

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