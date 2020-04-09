Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях сделки ОПЕК+

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут на торгах в четверг, участники рынка ждут решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 по Москве в четверг составила $34,10 за баррель, что на $1,26 (3,84%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,25 (4,98%) - до $26,34 за баррель.

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов сообщило, что Саудовская Аравия настаивает на сокращении нефтедобычи в рамках предполагаемой сделки стран ОПЕК+ с другими производителями с апрельского уровня.

Между тем G20 планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, передает агентство со ссылкой на проект коммюнике, распространенный среди стран-членов организации.

Комитет будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости", говорят источники, знакомые с проектом документа.