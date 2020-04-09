G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Большой двадцатки" (G20) планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, распространенный среди стран-членов организации.

Комитет будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости", говорят источники, знакомые с проектом документа.

Состав специальной группы еще обсуждается. В документе конкретно не упоминаются сокращения добычи, о которых, как ожидается, страны ОПЕК и союзники договорятся в четверг.

Стабилизирующие меры могут подразумевать закупку нефти для стратегических запасов крупными потребителями. Текст документа, который должен быть одобрен в ходе видеоконференции в пятницу, еще может измениться.

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, организовала виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, назначенную на 10 апреля, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики.

Министры энергетики G20 также будут действовать вместе с приглашенными странами, региональными и международными организациями, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей, говорилось в сообщении организаторов.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем. В 2020 году приглашенными участниками G20 являются Египет, Иордания, Сенегал, Сингапур, Швейцария, ОАЭ и Вьетнам.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что США призывают Саудовскую Аравию, председательствующую в G20, созвать заседание на этой неделе, где они рассчитывают обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке.

"Мы продолжим вести переговоры (с Россией и Саудовской Аравией - ИФ) в течение этой недели. Вы знаете, что мы не являемся частью диалога ОПЕК+ (...) напрямую, но у меня были беседы с министрами России и Саудовской Аравии, и, как я понимаю, на этой неделе будут переговоры ОПЕК+", - сказал он.

Экстренное заседание ОПЕК+ назначено на 9 апреля. Россия и Саудовская Аравия, а также ряд других участников альянса ОПЕК+ заявляли о том, что готовы участвовать в сокращениях нефтедобычи, если в них примут и другие страны, не входившие в альянс.