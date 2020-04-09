Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

Золото подорожало до максимума с конца 2012 года на действиях ФРС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото в ходе торгов достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ.

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала в четверг новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ФРС пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.

Экономический кризис

"Рынок наводнен деньгами центральных банков по всему миру, что в это крайне неопределенное время взвинчивает цены на золото", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.

Июньские контракты на золото на Comex подорожали на 3,6% - до $1744,6 за унцию, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%.

Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5% - до 15,895 за унцию. На этой неделе оно подорожало на 8,7%.

Цена платины с поставкой в июле повысилась на 2,2% и достигла $749,6 за унцию, июньские контракты на палладий подорожали на 0,5% - до $2105 за унцию.

Между тем индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,56%.

В пятницу, 10 апреля, в преддверии Пасхи, большинство бирж в западных странах работать не будут.

ФРС США США Джером Пауэлл

Новости

Министр нефти Ирана рассказал о двух сценариях снижения нефтедобычи ОПЕК+

В ОПЕК+ задумались о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с

В ОПЕК+ задумались о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с

Евро упал ниже 80 руб., доллар опустился ниже 73 руб. впервые с начала марта

Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов впервые с 6 марта

Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов впервые с 6 марта

Саудовская Аравия в апреле нарастила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях сделки ОПЕК+

МВФ заявил, что коронавирус поставил экономику на грань крупнейшего кризиса за сто лет

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

Эксперты заявили о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии

Эксперты заявили о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');