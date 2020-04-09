Министр нефти Ирана рассказал о двух сценариях снижения нефтедобычи ОПЕК+

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ обсуждает два сценария - снижение добычи нефти на 10 млн б/с и 11 млн б/с, передает агентство Shana слова министра нефти Ирана Бижана Зангане.

По его словам, эти цифры не включают добычу других стран, как США, Бразилии и Норвегии. Если снижение составит 10 млн б/с, то каждая страна должна будет снизить добычу на 22%. Иран, Венесуэла и Ливия по-прежнему исключены из сделки.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на представителей стран ОПЕК+, участвующих в четверг в видеоконференции по поводу возможности снижения добычи нефти, передает, что Россия и Саудовская Аравия в мае-июне 2020 года могут сократить добычу до 8,5 млн б/с каждая.

Таким образом, России придется снизить добычу нефти от уровня марта на 2,8 млн б/с, Саудовской Аравии, которая в апреле увеличила добычу до 12,3 млн б/с - на 3,8 млн б/с.

Кроме того, ранее агентство также сообщало, что один из вариантов, который обсуждается на конференции ОПЕК+ в четверг, - это снижение добычи в июне на 10 млн б/с, с выходом в декабре на сокращение в 8 млн б/с и к апрелю 2021г - на 6 млн б/с.