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В ОПЕК+ задумались о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с

В ОПЕК+ задумались о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с
Фото: Reuters

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ обсуждают снижение нефтедобычи на 10 млн б/с с постепенным увеличением, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из вариантов - снижение добычи в июне на 10 млн б/с, с выходом в декабре на сокращение в 8 млн б/с и к апрелю 2021г - на 6 млн б/с. Агентство Shana пишет, что обсуждаются два сценария возможного сокращения.

О том, что такая цифра - сокращение на 10 млн б/с - обсуждается в четверг на видеоконференции участниками ОПЕК+ и присоединившимися к ним добывающими странами, заявил в эфире Bloomberg TV глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, США работают вместе с Россией и Саудовской Аравией над стабилизацией мирового нефтяного рынка, который на фоне сокращения спроса из-за коронавируса без новой сделки по снижению добычи мог бы протестировать отметку $10 за баррель и ниже.

Дмитриев также выразил мнение, что новое соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+, к которому готов присоединиться целый ряд новых участников, может носить долгосрочный характер.

"Это сделка не на два месяца, это сделка не на пять месяцев, мы видим, что это сделка на два года или около того", - полагает он.

"Мы считаем, что долгосрочный подход важен и для производителей, и для потребителей, чтобы дать стабильность рынку, который испытал столько волатильности в последнее время", - сказал Дмитриев.

ОПЕК+ Саудовская Аравия США

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