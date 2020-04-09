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Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+

Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+
Нефтеперерабатывающий завод мексиканской компании PEMEX
Фото: Reuters

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мексика отказалась присоединяться к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и этим поставила ее под удар, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Мексика откажется от голосования по сделке ОПЕК+.

ОПЕК+ намерена снизить добычу нефти на 10 млн б/с на май-июнь. Она не уточнила, за чей счет сократится добыча. Известно, что Россия и Саудовская Аравия должны будут в эти два месяца добывать 8,5 млн б/с. Для России это означает снижение с текущего уровня на 2,8 млн б/с, для Саудовской Аравии – на 3,8 млн б/с.

Мексика нефть ОПЕК+

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