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Рубль не отреагировал на согласие Мексики снизить свою нефтедобычу на 100 тыс. б/с

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рубль не отреагировал на сообщение, что Мексика согласовала с ОПЕК+ снижение своей добычи всего на 100 тысяч баррелей в сутки, и продолжает умеренно дорожать к доллару и евро днем в пятницу.

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Курс доллара в 15:48 по Москве составил 73,65 руб./$1, что всего на 4,25 копейки ниже уровня появления первых сообщений на эту тему. При этом евро торговался на отметке 80,6 руб./EUR1 - минус 3,75 копейки к моменту появления новостей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не отреагировал на сообщение о согласовании уровня снижения нефтедобычи Мексики. Об этом передало агентство Bloomberg со ссылкой на слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить во время 11-часового заседания альянса.

Участники рынка теперь находятся в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения уровня нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной (16:00 МСК).

Московская биржа

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