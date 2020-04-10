Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение добычи нефти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: Reuters

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи, передает агентство Bloomberg слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador).

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить во время 11-часового заседания альянса.

Агентство Dow Jones приводит слова Обрадора, что Мексика будет снижать добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как страны ОПЕК+ хотели, чтобы страна снижала добычу на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.

Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после звонка с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.

Между тем источники, сообщили "Интерфаксу", что министры энергетики стран "большой двадцатки" уже начали виртуальное заседание по ситуации на рынке нефти.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Индонезия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция.