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Россия снизит добычу нефти на 1,8 млн б/с в случае сделки с ОПЕК

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн б/с от уровня октября 2018 года, при этом для России и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно - 11 млн б/с, следует из коммюнике заседания, с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, в октябре 2018 года добыча стран ОПЕК+, согласно коммюнике, составляла 43,85 млн б/с, при этом, согласно данным МЭА, в феврале 2020 года страны ОПЕК+ добывали 41,13 млн б/с.

Согласно предполагаемому решению, в мае-июне снижение добычи составит для всех стран 23% от указанной базы - добыча в октябре 2018г, кроме России и Саудовской Аравии.

Однако сравнить с уровнями добычи в апреле не представляется возможным, поскольку не все страны представили свои данные.

Понять динамику можно только по Саудовской Аравии, которая снизит добычу нефти до 8,5 млн б/с. Таким образом, если страна в апреле добывает 12-12,3 млн б/с, то по сравнению с текущим уровнем снижение составит 3,5-3,8 млн б/с, а по сравнению с мартов - 1,2 млн б/с.

Россия добывает в апреле 11,3 млн б/с нефти вместе с конденсатом (при этом конденсат не учитывается в сделке) - и уже в мае должна будет добывать 8,5 млн б/с. По словам источника, знакомого с ситуацией, в апреле Россия добывает 10,3 млн б/с исключительно нефти, и таким образом, России придется снизить добычу нефти примерно на 1,8 млн б/с.

Россия ОПЕК

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