Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и поздравил их с заключением сделки по сокращению нефтедобычи.

"Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ свершилась. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергетике в США. Я бы хотел поблагодарить и поздравить президента Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что поговорил с ними из Овального кабинета. Отличная сделка для всех", - написал Трамп в твиттере.