Рубль укрепился к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти и на позитивных сигналах с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,33-73,41 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,39 руб. (-22,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,18 руб. (-14,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,98 копейки к уровню закрытия понедельника, до 76,37 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 13,95 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти и на позитивных сигналах с внешних рынков.

Мартовские данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР указали на менее существенное, чем ожидалось, сокращение объемов как экспорта, так и импорта. Это позволяет предположить, что падение объема ВВП КНР в первом квартале будет менее значительным, чем ожидалось. Так, экспорт в долларовом выражении уменьшился на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, импорт - на 0,9%. В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%. Эксперты в среднем прогнозировали падение экспорта в марте на 14%, импорта - на 9,5%.

В центре внимания трейдеров остается пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и меры, принимаемые властями по всему миру с целью ограничения ее распространения, а также для поддержки экономики. Инвесторы опасаются, что возврат мировой экономики к росту после снятия ограничений будет долгим и болезненным. В то время как в Европе начинает замедляться рост заболеваемости, в США пик эпидемии еще не достигнут.

В мире по состоянию на 8:00 по московскому времени вторника зафиксировано 1 млн 920 тыс. 985 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 119 тыс. 686, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют Соединенные Штаты, где скончались 23 тыс. 622 человека, выявлено 582 тыс. 580 инфицированных COVID-19.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун).

Цены на нефть поднимаются во вторник, рынок продолжает оценивать соглашение ОПЕК+, пытаясь понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,85% - до $32,01 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,31% - до $22,48 за баррель.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе телефонной конференции в понедельник, что его страна готова при необходимости согласовать дальнейшее сокращение добычи, когда страны ОПЕК+ вновь встретятся в июне.

Тем временем, президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в твиттере в понедельник, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, - это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.