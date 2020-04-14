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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
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Объем внешней торговли Китая в I квартале снизился на 6,4%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Китая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($937 млрд), сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Пандемия коронавируса

При этом экспорт достиг 3,33 трлн юаней ($475 млрд), сократившись на 11,4%, импорт - 3,24 трлн ($458 млрд), что на 0,7% меньше в годовом исчислении.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось по сравнению с первым кварталом прошлого года на 80,6%, информировало ГТУ.

Официальный представитель ведомства сообщил журналистам, что "нынешняя пандемия коронавирусной пневмонии все еще распространяется высокими темпами и оказывает серьезное влияние на развитие мировой экономики".

Чиновник отметил, что сокращение спроса на международном рынке "неизбежно скажется" на китайском экспорте, сокращение заказов наблюдается уже сейчас.

"Но мы также должны видеть, что внешняя торговля Китая устойчива и конкурентоспособна", - подчеркнул представитель ГТУ.

В Китае, откуда началось распространение коронавирусной инфекции, первая волна эпидемии почти завершилась. За минувшие сутки в стране не умер ни один из ранее заразившихся, а 86 из 89 новых случаев COVID-19 оказались "импортированными", причем 79 заболевших въехали в Китай из России.

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