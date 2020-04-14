Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.

Всего в Китае за сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа.

Из ранее заболевших в понедельник никто не умер. С декабря от коронавируса в стране скончались 3 341 человек, зарегистрировано 82 249 случаев заболевания, из них 1 464 - ввезенных из-за границы.

В больницах остаются 1 170 человек, состояние 116 больных оценивается как тяжелое. Более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 447 случаев заболевания: в Гонконге - 1 009 (четверо умерли), в Макао - 45, на Тайване - 393 (шестеро умерли).

Как предупредил накануне ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань, распространение коронавируса за рубежом неизбежно приведет к проникновению инфекции в Китай, однако отдельные завозные случаи не вызовут новой вспышки инфекции и не должны препятствовать нормальному социально-экономическому развитию страны.

"В настоящее время самое главное в Китае - это предотвращение возобновления эпидемии", - подчеркнул Чжун Наньшань журналистам.

В то же время, он заявил: "Отдельные незначительные случаи проникновения инфекции в Китай - это нормально, они не должны препятствовать восстановлению процесса производства и другой деятельности, они не ведут к широкомасштабной вспышке".