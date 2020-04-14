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Brent подорожала до $32,19 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник, рынок продолжает оценивать соглашение ОПЕК+, пытаясь понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по Москве составляет $32,19 за баррель, что на $0,45 (1,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 13 апреля, фьючерсы выросли в цене на 0,8%.

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Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,33 (1,47%) - до $22,74 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,5%.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе телефонной конференции в понедельник, что его страна готова при необходимости согласовать дальнейшее сокращение добычи, когда страны ОПЕК+ вновь встретятся в июне.

"Гибкость и практичность позволят нам продолжать делать то, что требуется, - заявил принц. - Мы будем следить за тем, происходит ли ухудшение или улучшение спроса, и действовать соответственно".

Тем временем, президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в своем твиттере в понедельник, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, - это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.

"Я не вижу возможности возврата потребления к прежним уровням до 2021 года", - отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

"Даже при постепенном восстановлении экономической активности, нефтедобывающим странам будет довольно сложно ограничить добычу в соответствии с реальным спросом на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Brent WTI США Саудовская Аравия Дональд Трамп

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