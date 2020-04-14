Глава "Газпром нефти" назвал бессмысленной борьбу за долю на рынке нефти

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Новая сделка ОПЕК+ необходима, сейчас стратегия борьбы за долю рынка не имеет смысла, такая борьба возможна в стабильной ситуации, заявил "Коммерсанту" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Он назвал "управляемое согласованное снижение общей мировой добычи" единственной эффективной стратегией в условиях сильного падения спроса на нефть. По его словам, это лучше, чем снижать добычу "из-за того, что заполнились все нефтехранилища".

"Сегодня стратегия борьбы за долю рынка не имеет смысла. Она возможна в условиях, когда ситуация стабильна. Но и то, на мой взгляд, эта стратегия спорна и не является оптимальной, если вы ставите задачу долгосрочной максимизации доходов", - считает Дюков.

При этом он отметил, что отсутствие соглашения не стало бы катастрофой для российской нефтяной отрасли, у которой достаточный запас прочности.

С мнением совладельца "ЛУКОЙЛа" Леонида Федуна, который сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром, "унизительным и тяжелым", Дюков не согласен.

"Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного. Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016-2019 годах. В этот раз, помимо ОПЕК+, сокращение будет поддержано и другими производителями, такими как США, Бразилия, Норвегия. С учетом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15%", - сказал глава "Газпром нефти".

Комментируя тему ценовых войн на нефтяном рынке, Дюков сказал: "Мы всегда последовательно выступали за стабильность на рынке нефти. Подтверждением нашей последовательности является и то, что мы не объявляли ценовых войн и не предпринимали никаких усилий по дестабилизации рынка, после того как стало понятно, что соглашение не будет продлено". "Причина выбора нашими партнерами в начале марта стратегии по борьбе за долю рынка состоит в том, что они хотели заставить всех, кто не согласен, согласиться с их видением", - добавил он.

"У нас с партнерами (из Саудовской Аравии. - ИФ.) несколько разное видение нефтяного рынка и разные ожидания от него. Как я уже сказал, нам нужен стабильный рынок, и долгосрочно мы видим, что устойчивым является уровень цен в районе $50 за баррель. И правильная стратегия регулирования рынка для ОПЕК+ - это таргетирование доли спроса. То есть упрощенно ОПЕК+ должен выбирать себе какую-то часть прироста спроса, скажем, 50% - когда рост спроса имеет место. Этот подход, с одной стороны, не предполагает вытеснения других игроков, а с другой - не стимулирует вложения в проекты с дорогой добычей, что позволяет долгосрочно иметь устойчивые цены на разумном уровне $50 за баррель. У наших партнеров другие ожидания по цене - более $70".

"Но вы понимаете, что такой уровень цен стимулирует инвестиции в добычные проекты с высокой себестоимостью, что, конечно, будет дополнительно увеличивать предложение и заставлять участников ОПЕК+ регулярно принимать решения о новых сокращениях. Долгосрочно, на мой взгляд, такая стратегия нежизнеспособна, поскольку рано или поздно приведет к распаду соглашения, последующему перепроизводству нефти и ценовой войне", - подчеркнул он.

Прогнозировать динамику спроса глава "Газпром нефти" в текущей ситуации не стал и допустил, что мир стоит на пороге новой Великой депрессии.

Резкого роста цен на нефть по итогам достигнутых договоренностей он не ждет. "Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40-45 за баррель - с дальнейшим ростом в 2021 году", - сказал Дюков.

На вопрос, как быстро "Газпром нефть" выполнит свою квоту соглашения по сделке ОПЕК+, он ответил: "Единственное, с чем будут сложности, это контрактные обязательства. Фактически мы все объемы нефти на апрель и май уже разместили на рынке. Мы поставим задачу произвести сокращение и в мае. С июнем все еще проще. Мы сможем сократить число спотовых грузов так, чтобы уложиться в нашу квоту. Я не могу вам сейчас назвать конкретный объем (квоты компании. - ИФ.)".

Дюков считает, что при сокращении добычи у компании не будет особых сложностей, но нужно оценивать риски для всей отрасли: "Конечно, не могу сказать, что это совсем просто: повернул ручку на пульте и сократил добычу на требуемый объем. Определенные сложности будут, но они решаемы. Важная задача для отрасли - избежать серьезного сокращения геолого-технических мероприятий, бурения и других работ. У наших подрядчиков, сервисных компаний, нет такого запаса прочности, как у нефтяников".

При этом Дюков не видит в складывающейся ситуации драматизма для внутреннего рынка нефтепродуктов: "Действительно, произошло некоторое снижение объемов продаж через АЗС, но не могу сказать, что драматичное. Исходя из рыночной ситуации, мы, безусловно, должны реагировать. В апреле мы не ожидаем снижения загрузки наших НПЗ, в мае снижение может составить 10-15%. Но мы надеемся, что спрос на моторные топлива, за исключением авиакеросина, на внутреннем рынке может восстановиться уже летом. Что касается керосина, восстановление будет зависеть от того, как быстро произойдет возобновление активного международного авиасообщения".

Глава "Газпром нефти" также не считает импорт нефтепродуктов в Россию реальной угрозой: "Угрозой импорт не считаю, но в нынешней экстраординарной ситуации в России действительно нужны меры по защите внутреннего рынка. Из-за наличия демпфера он стал привлекательным для поставки топлива из соседних стран. Но сейчас в этом импорте нет необходимости, поскольку РФ производит все необходимые нефтепродукты и в нужном объеме".

Комментируя механизм обратного акциза для НПЗ и демпфера, он сказал: "При текущей волатильности и высокой неопределенности нельзя оценивать устойчивость и эффективность механизма, который был сформирован в других реалиях. Тем не менее он работает и даже в текущих условиях обеспечивает стабильность внутреннего рынка. Возможно, когда ситуация станет более понятной и предсказуемой, механизм демпфера потребует корректировок. Конкретные выплаты компании по демпферу я бы не хотел оглашать, но они сейчас очень значительны".