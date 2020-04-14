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Новосибирскому турбизнесу денег хватит до мая

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Туристическим компаниям Новосибирской области денег хватит до мая, затем они могут начать сокращать сотрудников, предупредил председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

Экономический кризис

По его словам, на середину апреля бизнесу хватает накоплений, а также пока удается сокращать расходы, в том числе за счет отказа от аренды.

"Пока критических сигналов о массовом увольнении в туристской отрасли у нас нет, но если в мае реальная поддержка не придет, мы ожидаем, что накопленные запасы могут закончиться, и люди будут массово уходить на "без содержания" либо увольняться", - заявил он журналистам.

Правительство выделило Ростуризму 3,5 млрд рублей на поддержку бизнеса, но эти деньги до компаний дойдут нескоро из-за жесткого бюджетного регламентирования. Микитченко выразил надежду, что компании получат деньги в мае, иначе отрасли не избежать массовых увольнений.

В Новосибирской области работает около 400 турагентств и порядка 40 местных операторов, большая часть которых занимается только въездным туризмом.

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Мумбаи, Индия
Новосибирская область Ростуризм

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