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Представители потребрынка призвали правительство ввести карточки на продукты

При этом они просят не вводить госрегулирование цен - это только приведет к дефициту и теневому рынку

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".

Экономический кризис

Они предложили давать карточки тем, кто потерял доходы из-за карантинных мер. Программа позволит сохранить доступность для населения "социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса", считают они.

"Если к нуждающимся будут отнесены 10 млн человек и размер поддержки составит в среднем 10 000 рублей в месяц, то с мая до конца текущего года на это потребуется 800 млрд рублей, - пишут они. - Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции".

Также они призвали обеспечить закрытые столовые и рестораны государственными и муниципальными заказами "на организацию дотируемого и бесплатного питания горячей пищей" для нуждающихся.

Введение госрегулирования рыночных цен на товары первой необходимости, напротив, не помогут ни поддержать бедных, ни сохранить бизнес, изолированный от потребителей, считают авторы обращения. Результатом ограничения цен станет дефицит и появление теневого рынка.

"Доступность необходимых товаров надлежащего качества по экономически обоснованным ценам в состоянии обеспечить конкуренция между участниками потребительского рынка, и от государства мы ждем прежде всего ее поддержки и защиты", - пишут они.

Также они призвали власти больше доверять и поддерживать различные формы самоорганизации, которые помогают и трудоустройству уволенных, монетизации отложенного спроса на товары и услуги вынужденно не работающих компаний, и добровольному принятию более справедливых правил взаимодействия участников рынка.

Обращение подписали председатель Союза потребителей России, председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка, член экспертного совета при правительстве Петр Щелищ, председатель комиссии по применению кодекса добросовестных практик, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов и другие.

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Хроника 27 января – 14 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Юрий Кацнельсон Сергей Юшин Артем Белов Дмитрий Востриков Андрей Шаронов. Петр Щелищ Сколково Правительство

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