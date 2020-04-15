Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 976 192+58 872

Горнодобытчики в разных странах столкнулись с обвинениями в распространении COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Горнодобывающие компании в разных странах сталкиваются с протестами местных жителей, которые обвиняют их сотрудников в распространении коронавируса, The Wall Street Journal.

Пандемия коронавируса

В марте жители города Ла-Хагуа-де-Ибирико в Колумбии два дня блокировали работу угольной шахты Glencore. Компания в результате остановила работу предприятия, хотя введенный в стране карантин не распространяется на горнодобывающую отрасль. В Glencore объяснили, что на фоне роста социальной напряженности и с учетом логистических ограничений компания не может обеспечить безопасную работу шахты и "безопасность местного населения".

Североамериканская Drummond, шахты которой находятся поблизости, также временно сократила объемы горных работ на фоне обеспокоенности местного населения, сказала WSJ представитель компании.

Жители Ла-Хагуа-де-Ибирико давно жаловались, что на шахтах работает слишком много иностранцев, а теперь начали опасаться, что иностранцы могут быть разносчиками COVID-19, пишет издание.

По той же причине бразильская Vale вынуждена была прекратить добычу на никелевом руднике Voisey's Bay, расположенном на полуострове Лабрадор в Канаде.

Власти Панамы из-за недовольства населения приостановили работу крупной медной шахты Cobre, принадлежащей канадской First Quantum Minerals. Местные жители возмущались, что компания ставит свои финансовые интересы выше здоровья сотрудников.

Мэр города Андакольо в Чили, например, возложил ответственность за случаи COVID-19 на работающую там канадскую Teck Resources, хотя в компании говорят, что инфицированных сотрудников у них нет.

Проблемы горнодобытчиков - это пример усиливающегося на фоне пандемии локализма, считает инвестиционный стратег Майкл О'Салливан. "Идея глобализации, единого мира, была подорвана коронавирусом", - говорит он.

Время пандемии

12
Мумбаи, ИндияКаракас, ВенесуэлаСингапурСектор ГазаУхань, КитайБангкок, ТаиландЭн-Наджаф, ИракКаир, ЕгипетАккра, ГанаЛондон, ВеликобританияКиев, УкраинаИерусалим, Израиль
Мумбаи, Индия
Колумбия Панама Чили коронавирус Тeck Resources Glencore Drummond Vale Ла-Хагуа-де-Ибирико

Новости

Акции Amazon подорожали до исторического рекорда

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Рынок акций РФ к вечеру растерял весь прирост из-за упавшей нефти

Brent подешевела до $30,69 за баррель

Что будет с малым бизнесом после карантина?

Что будет с малым бизнесом после карантина?

COVID-19 возродил пластик из пепла? Обзор.

COVID-19 возродил пластик из пепла? Обзор.

Акции "Газпрома" подорожали на новостях о дивидендах

Экономический кризис

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');