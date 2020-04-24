На Корбалихинском руднике УГМК на Алтае введен жесткий карантин из-за коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий карантин на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы" (Змеиногорский район Алтайского края, входит в "УГМК-Холдинг"), где у десятков рабочих выявили коронавирус. Об этом сообщила краевая администрация.

Бессрочный карантин вводится на территории Змеиногорского района. Въезд и выезд из района теперь запрещен.

"В АО "Сибирь-Полиметаллы" режим карантина будет установлен особенно жестко", - сказал Томенко через пресс-службу.

23 апреля были выявлены еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Первый случай заражения у рабочего с промплощадки Корбалихинского рудника "Сибирь-Полиметаллов" был выявлен 17 апреля. Заболевший приехал из Башкирии и жил в общежитии. 21 апреля COVID-19 был подтвержден еще у 37 сотрудников. Большинство из них были госпитализированы.

Изначально на руднике работали 599 человек.

АО "Сибирь-Полиметаллы" создано по инициативе администрации (на данный момент - правительство) Алтайского края в 1999 году с целью возрождения добычи полиметаллов в регионе. В 2004 году УГМК приобрела весь комплекс объектов незавершенного строительства на промплощадке Рубцовского рудника и начала его восстановление. Сейчас компания основные работы ведет на Корбалихинском месторождении. К 2025 году "Сибирь-Полиметаллы" намерено вывести рудник на проектную мощность с объемом добычи до 1,5 млн тонн руды в год. Одновременно ведется реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики, на которой будет перерабатываться руда Корбалихинского месторождения.

Запасы Корбалихинского рудника составляют 26 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.