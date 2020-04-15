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Авиакомпании РФ попросили разрешить им выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ рассчитывают, что правительство разрешит им выдавать пассажирам ваучеры за отмененные рейсы вместо возврата денег, заявил гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

"Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair подписали соответствующее письмо в правительство, сейчас оно будет рассматриваться. Мы ожидаем достаточно оперативного решения по этому вопросу", - сказал Мартиросов на совещании с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

Он при этом констатировал, что сейчас возврат денег "крупнейшими авиакомпаниями не идет даже по тем тарифам, которые являются возвратными".

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"Естественно, эта ситуация для нас важна, мы понимаем, что она возникла не по желанию и не по вине пассажиров. Но мы считаем, что до выработки решения на федеральном уровне мы не имеем ни возможности, ни экономических средств, вопреки условиям тарифа, осуществить этот возврат сейчас", - сказал CEO Utair.

Как сообщалось, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) куда входит, в том числе Utair, предложила ввести в правовое поле норму, которая позволит авиакомпаниям вместо возврата денег за отмененный рейс зачислять их на депозит клиента в счет будущих полетов. Письмо с таким предложением АЭВТ направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. В условиях ограничений из-за COVID-19 "наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты зарплаты и покрытия постоянных расходов", отмечала АЭВТ. При этом большинство авиакомпаний сейчас тратят "больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки".

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений нет, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. При этом некоторые из них стали предлагать пассажирам вместо возврата денег сертификаты на перелеты в будущем, среди них - S7, "Уральские авиалинии". Авиакомпания "Победа", приостановившая все рейсы с апреля по июнь, также сообщала, что вернет деньги на счет в личном кабинете для возможности потратить их в течение года.

Одной из немногих авиакомпаний, которая возвращала деньги, а не ваучеры, до недавнего времени оставался "Аэрофлот". Но на прошлой неделе и тот остановил процедуру возврата по билетам своим дистрибьюторам, сообщал "Интерфаксу" источник в авиаотрасли. До этого в Ассоциации туроператоров России заявляли, что "Аэрофлот" технически закрыл возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты. В пресс-службе перевозчика это не комментировали.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 6 апреля дала авиакомпаниям разъяснения о признании ваучеров вместо возврата денег законной формой взаимодействия клиентами и призвала авиавласти всех стран сделать то же самое. Зарубежные авиакомпании и до этого в основном предлагали ваучеры, в том числе British Airways, Lufthansa, Wizz Air, KLM.

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