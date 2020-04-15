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Авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки

Авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки в условиях пандемии COVID-19, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

"Мы знаем, с серьезными трудностями сейчас сталкивается сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат, на оплату стоянки воздушных судов", - сказал президент.

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Около 23 млрд руб. российские авиакомпании рассчитывали получить еще в прошлом году: в такую сумму оценивались их дополнительные расходы на топливо из-за резкого скачка его стоимости в 2018 году. Путин поручал выделить перевозчикам "топливные" субсидии, используя средства резервного фонда правительства до ноября 2019 г., но позднее решение перенесли на I квартал 2020 г.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. По данным Международной ассоциации аэропортов, по состоянию на среду пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ упал на 96% год к году.

Хроника 27 января – 15 апреля 2020 годаЭкономический кризис
РФ

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