Профильная ассоциация спрогнозировала падение выручки авиакомпаний на 55%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снова ухудшила прогноз по выручке пассажирских авиакомпаний мира в 2020 году из-за коронавируса. Она считает, что продажи упадут на 55% в годовом измерении, или на $314 млрд.

В начала марта IATA оценила потерянные доходы авиакомпаний от $63 млрд (из них $22 млрд - в Китае) до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса. 24 марта ассоциация пересмотрела прогноз и сообщила, что ожидает падения выручки на 44%, или на $252 млрд.

"Обновленные цифры отражают значительное углубление кризиса с тех пор с учетом следующих параметров: жесткие внутренние ограничения на протяжении трех месяцев; некоторые ограничения на международные перевозки, выходящие за пределы трех месяцев; тяжелые последствия во всем мире, включая Африку и Латинскую Америку, в которых ранее фиксировался небольшой масштаб присутствия вируса", - сообщила IATA.

Спрос на пассажирские перевозки в 2020 году снизится на 48% из-за запретов и из-за экономических последствий от кризиса, считают в ассоциации.

"Спрос на пассажирские перевозки тесно связан с ростом ВВП. Влияние снижения экономической активности только во втором квартале приведет к падению спроса на пассажирские перевозки в третьем квартале на 8%, - говорится в сообщении IATA. - Ограничения на поездки будут усиливать влияние рецессии на спрос на поездки. Наиболее сильное воздействие ожидается во втором квартале. По состоянию на начало апреля число рейсов по всему миру сократилось на 80% по сравнению с 2019 годом, в значительной степени из-за жестких ограничений на поездки, введенных правительствами для борьбы с распространением вируса".

Правительства некоторых стран активизировали свои усилия с помощью новых или расширенных мер финансовой помощи, но ситуация остается критической, считает гендиректор IATA Александр де Жюньяк. "Только во втором квартале авиакомпании могут сжечь денежные резервы на сумму $61 млрд. Это ставит под угрозу 25 млн рабочих мест, зависящих от авиации. И без срочной помощи многие авиакомпании не выживут", - заявил он через пресс-службу.

Среди вариантов оказания помощи авиакомпаниям со стороны государств ассоциация выделяет прямую финансовую поддержку, кредиты, кредитные гарантии и поддержку рынка корпоративных облигаций, налоговые льготы.

IATA объединяет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.