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В список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейл

В список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейл
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Непродовольственный ритейл необходимо включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от распространения коронавирусной инфекции, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Правительство уже подготовило и реализует ряд мер. Вместе с тем мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги", - напомнил он.

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"В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню предприятия МСП в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела (и ряд других - ИФ), следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем", - сказал президент.

Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей в начале апреля. Как заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников, в перечень власти также намерены включить непродовольственную розницу. По его словам, непродовольственная розничная торговля "оказалась в очень серьезном состоянии".

Перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Как сообщалось, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. Список опубликован на сайте правительства.

В перечне авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Как поддержат эти отрасли?

По поручению Путина, эти отрасли получать шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС); на шесть месяцев отсрочку по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочку по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.

Им также пообещали мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

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