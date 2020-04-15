Собянин перечислил организации, которые получат отсрочку уплаты авансовых платежей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Кинотеатры, организации допобразования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций получат отсрочку до 31 декабря 2020 года на уплату авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом говорится на сайте Собянина. Столичный мэр также уточнил, что в общей сложности отсрочку получат 300 организаций. Такое решение было принято в рамках третьего пакета мер по поддержке московского бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%, добавил мэр. "По нашим оценкам, эта мера поможет порядка 1,4 тыс. гостиниц", - сообщил Собянин.

Также, как заявил мэр столицы, компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года получат собственники, которые используют свою недвижимость для предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела. Такую помощь получат порядка 2,6 тысяч организаций.

Собянин сообщил и об отсрочке платежей для строительного и девелоперского бизнеса в рамках третьего пакета экономической поддержки, а также об отсрочке платежей по выкупу недвижимости.

"Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет", - отмечается в сообщении в блоге мэра.

Кроме того, будут перенесены сроки выкупных платежей для примерно 3,3 тыс. предпринимателей, которые ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. "Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года", - заявил мэр.

Московские власти будут субсидировать процентную ставку до 6% годовых для МСП, по "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности будут субсидировать ставку до 8%, также написал Собянин в своем блоге.

"По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности", - отметил он.

"По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%", - сообщил мэр.

По его словам, также достигнута договоренность со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы. "Мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга", - уточнил Собянин.

Он добавил, что власти столицы будут готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП. "Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие - расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы", - подчеркнул мэр.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки экономики в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей прямую финансовую помощь для выплаты заработных плат в апреле-мае и решения неотложных задач. Он также поручил выделить авиакомпаниям 23 млрд рублей в качестве экстренной помощи, а также расширить список пострадавших от пандемии отраслей, включив в него непродовольственный ритейл.