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Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Туда включат непродовольственную розницу, пообещал министр экономического развития Максим Решетников

Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Перечень отраслей, наиболее пострадавших от ограничений из-за распространения коронавируса, еще будет расширяться, сейчас правительство собирается включить в него непродовольственную розницу, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Экономический кризис

По его словам, непродовольственная розничная торговля "оказалась в очень серьезном состоянии". Его ведомство в ближайшее время внесет предложение включить ее в перечень пострадавших в ближайшее время.

Министр отметил, что принимаемые решения по мерам поддержки и по спискам предприятий не нужно считать окончательными. Он призвал бизнес вносить свои предложения.

Как сообщалось, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. Список опубликован на сайте правительства.

В перечне авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

По поручению президента Владимира Путина, эти отрасли получать шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС); на шесть месяцев отсрочку по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочку по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Им также пообещали мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Максим Решетников Минэкономразвития Андрей Белоусов Владимир Путин.

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