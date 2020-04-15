Рестораторы пожаловались на включение McDonald's и KFC в список системообразующих

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Представители российского ресторанного бизнеса пожаловались главе "Единой России" Дмитрию Медведеву на включение в список системообразующих предприятий некоторых иностранных компаний и попросили о мерах поддержки отрасли.

"Всю отрасль немножко поставило в недоумение включение McDonald's и KFC (в список системообразующих предприятий - ИФ), хотя есть большое количество российских компаний, которые подходят под эту же историю", - сказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров в ходе онлайн-совещания Медведева с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и представителями бизнеса.

Как сообщалось, в перечень системообразующих предприятий были включены ООО "Макдоналдс" (основная операционная компания сети McDonald's в России), ООО "Амрест" и "Интернэшнл ресторант брэндс" (франчайзи KFC), а также ООО "Бургер Рус" (Burger King). Из компаний сферы общественного питания в списке также оказались ООО "Главная линия" (компания с таким названием занимается организацией военного питания) и АО "Аэромар" (поставщик питания для авиапассажиров).

Действующий на данный момент список из 646 позиций опубликован на ленте "Интерфакса" в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства в конце марта). Минэкономразвития планирует к 17 апреля подготовить новую версию перечня системообразующих компаний на основе уточненных правительственной комиссией во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым критериев отбора.

Проблему с арендными платежами рестораторы назвали одной из самых серьезных

Глава ФРиО также пожаловался на проблему с арендными платежами. "Конечно, одной из самых серьезных проблем является проблема арендных отношений. Мы даже вчера подписали хартию о том, что мы призываем наших коллег, в том числе арендодателей, присоединиться, чтобы сесть за стол переговоров и понять, как мы будем выходить из этого кризиса", - сказал Бухаров.

Ранее на этой неделе ФРиО сообщила, что представители ресторанного бизнеса России подписали декларацию, "отображающую солидарность бизнес-сообщества по вопросам аренды в период борьбы с пандемией COVID-19 и восстановительный период". В декларации, в частности, сказано, что "в период вынужденной остановки деятельности предприятий общественного питания во время кризиса начисление и оплата аренды и смежных с ней платежей (кроме непосредственно потребленных коммунальных услуг) должны быть прекращены".

В условиях действия режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) для точек общественного питания, сохранивших деятельность по доставке, экономически обоснованной и справедливой является арендная плата в виде процента от выручки, но не более 10%, считают рестораторы. Под декларацией, опубликованной в интернете, по данным на 15 апреля, подписались 735 человек, представляющих интересы 6,98 тыс. ресторанов.

В их числе - Сергей Миронов ("Мясо&Рыба"), Роман Рожниковский ("Грабли"), Алексей Васильчук ("Чайхона номер 1", Burger Heroes, Ruski и др.), Максим Ползиков (Ginza Project), Андрей Деллос ("Кафе Пушкин", "Турандот", "Матрешка" и др.), Аркадий Новиков (Novikov group), Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"), Михаил Гончаров ("Теремок"). ФРиО призвала арендаторов присоединяться к декларации.

"Вопрос аренды будет афтершоком для всех бизнесов"

Гончаров также принимал участие в онлайн-совещании, которое в среду провел Медведев. Владелец "Теремка" пожаловался на ситуацию с арендными платежами: по его словам, около 30% арендаторов не готовы идти ни на какие уступки.

"Вопрос аренды будет афтершоком для всех бизнесов - и фитнесс, и нон-фуд, и общественное питание. Афтершок будет в том, что уже на сегодня порядка 30% арендодателей не согласны ни на какие поблажки по аренде, даже 10% скидки не дают. И ссылаются на договора, совершенно законно. Здесь решений может быть много, и пока есть время их принять", - заявил Гончаров.

Даже если ресторанный бизнес получит отсрочки с выплатой налогов, но не будет решена проблема аренды, это "похоронит предприятия", считает он.

Выплата начисленных за I квартал налогов должна быть перенесена с рассрочкой не менее чем на год, предложил Гончаров. Он также попросил на полгода освободить предприятия от уплаты налогов, связанных с фондом оплаты труда и предусмотреть упрощенный и ускоренный порядок увольнения сотрудников ресторанов, чтобы они могли получать пособие по безработице.

"И мы точно так же, и ресторанная индустрия платим сейчас 30-40% от тех доходов, которые люди имели в марте. На апрель я принял решение не платить НДС, потому что у нас произошел кассовый разрыв, он поставил нас перед выбором - либо мы платим налоги, либо мы платим зарплаты. И зарплаты не в полной мере, 100%, а именно на уровне 30-40%. В апреле деньги кончатся. Зарплатный фонд многих крупных компаний таков, что даже если владельцы принесут деньги - этих денег хватит максимум на месяц, может быть, полтора", - предупредил основатель "Теремка".

Основатель "Теремка" предложил ввести "ускоренный и упрощенный порядок увольнения" сотрудников

В этой связи, по словам бизнесмена, встает "важнейший вопрос" - как сделать так, чтобы сотрудники ресторанов не оказались на улице без денег и без работы. "Мое предложение - ввести ускоренный и упрощенный порядок увольнения людей для того, чтобы люди могли получить как можно скорее пособие по безработице. Мы сейчас их не можем уволить, потому что мы должны выплатить трехкратную или двукратную месячную зарплату, и мы это не можем по понятным причинам сделать. И в то же время эти люди не могут получить пособие по безработице", - сказал Гончаров.

"В связи с этим предложение следующее - освободить предприятия на период шесть месяцев от уплаты налогов, связанных с фондом оплаты труда. То есть компании работают в убыток - это уже точно, дополнительная нагрузка, поддержка персонала - это добровольное желание и право собственников компаний. Без освобождения от налогов, я боюсь, что и этих 30% мы заплатить не сможем", - предупредил предприниматель.

"Все меры, которые принимались для малого и среднего бизнеса - это очень здорово, но в России появились "капитаны индустрии", так назову. Это тот же World Class (глава компании Ольга Слуцкер также участвовала в онлайн-совещании - ИФ), это тот же "Теремок" - много, сотни компаний. И они не попадают, к сожалению, в эти критерии. Мы не можем получить эти знаменитые кредиты под 0% на зарплату ни в Сбербанке, ни в ВТБ, мы приходим, они говорят: "извините, (только) малый и средний бизнес, вы не попадаете по доходам", - добавил он.

Оборот сети ресторанов "Теремок", по ее собственным данным, в 2019 году составил 11,3 млрд рублей.