Эксперт спрогнозировал уход с рынка до трети рестораторов в РФ из-за пандемии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около трети рестораторов в РФ будут вынуждены покинуть рынок из-за последствий эпидемии коронавируса, считает президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.

"По нашей оценке, общаясь с коллегами из Соединенных Штатов, в Европе, в Юго-восточной Азии, мы примерно понимаем, что уже даже если мы в конце апреля выйдем из ситуации, 30% (рестораторов - ИФ) уйдут с рынка", - сказал Бухаров в пятницу в ходе видеоконференции "Регионы сверяют антикризисные часы".

"Я скажу крамольную мысль, может быть, но это почистит рынок, потому что уйдут люди, которые устали, которые неправильно выбрали меню, работников, место и так далее", - добавил Бухаров.

Он отметил, что предложение организациям общественного питания перейти на работу в режиме доставки не спасает бизнес. Также рестораторы рискуют потерять часть поставщиков. "У нас есть еще обязательства перед нашими поставщиками, эти обязательства нами не выполняются", - добавил эксперт.

В марте Бухаров также выражал опасения за будущее ресторанного бизнеса в России из-за ситуации с пандемией COVID-19.