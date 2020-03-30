Что будет с ресторанами в нерабочую неделю

Часть заведений намерена перейти на доставку, часть закрывается

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рестораторы, чей бизнес уже пострадал в марте из-за падения трафика, готовятся к работе на "длинных выходных": часть заведений перейдет на обслуживание заказов "на вынос" и доставку, часть ресторанов закроется.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.

В соответствии с указом мэра Москвы, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, рестораны и кафе. Аналогичные ограничения начали вводить власти других субъектов РФ.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что считает "необходимым распространить на все регионы ограничительные меры, которые приняты в Москве и Подмосковье, они касаются прежде всего развлечений и досуга".

"Сейчас пока сложно оценить тот масштаб, который нанес кризис. Но то, что компания с учетом периода спада и восстановления после кризиса лишится выручки за несколько месяцев, это факт", - сказала "Интерфаксу" президент ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" Маргарита Костеева. "Росинтер" ("IL Патио", "Планета суши", "Шикари", "Американский бар и гриль") - единственная российская публичная компания в ресторанной отрасли. "Мы, как и вся ресторанная отрасль, закроем рестораны для посетителей в соответствии с распоряжениями органов власти Москвы и регионов. При этом только около 30% наших ресторанов в Москве будут готовить заказы на доставку и навынос с 28 марта по 5 апреля", - сообщила Костеева.

To go or not to go

Сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's и KFC объявили, что перейдут на обслуживание заказов на вынос и доставку. "С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов", - говорится в сообщении McDonald's. "KFC скорректирует дальнейшую работу ресторанов по всей сети в строгом соответствии с указами президента РФ Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и распоряжениями региональных властей, которые мы постоянно отслеживаем. В частности, рестораны KFC в Москве будут работать только в формате навынос и на доставку", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Сеть кофеен Cofix приняла решение на время закрыть все свои точки. "С 28 марта по 5 апреля будут закрыты все кофейни сети Cofix, включая точки, оборудованные окнами выдачи заказов "на вынос". Решение закрыть все точки без исключения было принято, потому что мы заботимся о здоровье сотрудников, и для того, чтобы ещё раз показать нашим гостям, как важно в ближайшие дни оставаться дома. Если ситуация улучшится, мы рассмотрим возможность открыть кофейни в формате to go. Сейчас мы сосредотачиваем все свои усилия на запуске услуги доставки", - сказал генеральный директор ООО "Урбан Кофикс Раша" Блажей Бернард Райсс.

Ginza Project Moscow (DIDI, Jamie`s Italian, "Куршевель", "Мари Vanna", Paul, Obedbufet, Sixty, "Эларджи" и др.) временно полностью закроет часть ресторанов. "Согласно указу мэра Москвы, мы обязаны с 28 марта по 5 апреля временно приостановить работу наших ресторанов на прием посетителей в залах. В этот период некоторые заведения будут закрыты полностью, а некоторые продолжат работу в формате на вынос, также будет работать доставка", - сообщил партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

До 6 апреля часть кофеен "Шоколадница" в Москве и области будет работать только для заказов "на вынос", обслуживания в зале не будет. "В этих кофейнях по-прежнему будет доступна доставка и самовывоз, остальные кофейни в Москве будут закрыты. Посадка в зале откроется вновь после 6 апреля", - сообщили в ГК "Шоколадница". В сетях "Ваби Саби" и "Кофе Хауз" (также входят в группу) будет доступна услуга заказов по телефону и через агрегаторы.

Гастропространства также ограничивают работу. "Центральный рынок" в Москве будет закрыт и перейдет на бесконтактное обслуживание клиентов в режиме доставки, сообщили в компании. Фудмолл "Москва Депо" будет недоступен для посетителей, за исключением зоны рынка фермерских продуктов. Сервис доставки из корнеров "Депо" также продолжит работать.

Часть кондитерских Kuzina будут работать в режиме доставки, сообщила управляющий партнер сети Евгения Головкова.

Ресторанный холдинг Tigrus (около 30 ресторанов пяти концепций: "Остерия Марио", грузинское бистро "Швили", Bar BQ Cafe, кофейня ZEST и бистро Pizzeria Mariо) закроет свои рестораны, но они будут работать "на вынос" и доставку, там, где торговые центры полностью не закроют.

"Я вижу только один способ решения проблемы с вирусом - это полный карантин, и чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее мы сможем выйти из сложившейся ситуации. К большому сожалению, другого сценария или выбора просто не существует. Я поддерживаю все предлагаемые государством меры предосторожности, такие как дезинфекция и редкая рассадка в ресторане. Но тем не менее, я считаю их недостаточными, и, скорее всего, закроются все заведения, не только рестораны. Но, чем быстрее мы примем такое решение, тем будет лучше", - считает основатель Tigrus Хенрик Винтер.

Потери

"Это будет очень сильный удар по всему бизнесу, но удар в любом случае будет. К сожалению, у нас нет выбора", - отметил он.

"Для московских ресторанов ситуация становится все более критичной с каждым днем. Если ещё в первой половине марта в ресторанах Ginza Project Moscow за счет широкого предложения мы не наблюдали значительного снижения ключевых показателей, то за последнюю неделю выручка наших заведений резко сократилась - где-то больше чем на 90%. Если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках отрасли, в том числе и крупных", - заявил Ползиков.

По словам представителя кондитерских Kuzina, общий трафик сети упал на 16,5%. "Но в спальных районах в кондитерских у дома мы наблюдаем стабильный спрос и где-то даже рост, но он хаотичный, в основном за счёт доставки", - отметила Головкова.

Переключение на доставку проблемы не решит, считают в "Росинтере". "Общая экономическая ситуация заставляет людей переходить в режим экономии. Доставка будет работать, и будет особенно актуальной для тех компаний, в которых хорошо развиты собственные службы доставки, но то, что она может хоть как-то помочь бизнесу - это миф. Сейчас доходы от доставки не покрывают даже минимальные затраты, которые несут рестораторы", - заявила глава холдинга Костеева.

По ее словам, падение трафика в отдельных ресторанах "Росинтера" достигало 90%. "Есть общий тренд, который показывает очень сильное падение гостевого трафика в сфере общественного питания и, как результат, падение выручки. "Росинтер" работает на огромной территории - в столице и регионах России, есть рестораны в транспортных узлах, есть рестораны, расположенные в торговых центрах и в уличных локациях. Везде ситуация разная, и она меняется постоянно. В зависимости от локации и региона в марте мы наблюдали падение трафика от 40% до 90%. Как результат - стремительное падение выручки по всей отрасли, а со следующей недели рестораны вообще перестанут получать доход (за исключением доставки), при этом продолжат нести обязательства, в том числе по заработной плате, аренде, налогам и прочему", - сказала она.

Недополученная выручка Cofix за неделю простоя составит 120 млн рублей, оценил глава "Урбан Кофикс Раша" Блажей Бернард Райсс.

"Что касается потерь, то за неделю простоя сеть Cofix только по выручке недополучит 120 млн рублей. Кроме того, будут потери, связанные с оплатой труда сотрудников, которых в Cofix сейчас насчитывается 1,25 тыс. человек, но мы уже начали сокращать команду головного офиса. Огромный удар по владельцам кофеен, представителям малого и среднего бизнеса, нанесёт оплата аренды помещений, учитывая тот факт, что многие арендодатели, несмотря на ситуацию, категорически отказываются идти навстречу и изменить условия договоров на время форс-мажора. Особенно сложно сейчас идут переговоры с торговыми центрами, принадлежащими группе компаний "Ташир", Capital Partners, Crocus Group, А.Н.Д., "ТПС Недвижимость", Гарант-Инвест, "Энка ТЦ", "УК Манежная площадь" и ТВК "Авиапарк", - пожаловался он.

На арендодателей жалуется и "Росинтер". "Многие партнеры идут на снижение арендной платы, но есть и те, кто пытается извлечь выгоду из ситуации. Надо понимать, что выжить можно только вместе, а для этого нужно идти на уступки и уметь договариваться", - сказала Костеева.

Надежда на господдержку

Основная финансовая нагрузка приходится на арендные платежи и зарплату сотрудников. "Работа исключительно на доставке не позволяет покрыть даже часть из них. Для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, ресторанному бизнесу потребуется значительная поддержка властей", - считает глава Ginza Project Moscow.

Одной из действенных мер господдержки может стать субсидирование банков с целью реструктуризации долгов компаний, пострадавших от кризиса. "Это станет очень серьезной поддержкой в период восстановления, позволит спасти бизнес, восстановиться и продолжить выполнение всех взятых на себя обязательств. Также государство на период кризиса должно иметь механизм контроля и регулировать взаимоотношения между участниками рынка, что особенно важно в отношении аренды", - сказала Костеева.

Основной владелец и основатель "Росинтера" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко называет лучшей мерой господдержки ресторанного бизнеса введение моратория или налоговых каникул на период от 90 до 180 дней в зависимости от длительности кризиса.

"Важно учитывать, что после завершения кризиса будет длительный период восстановления. Из-за снижения доходов граждан уровень потребления будет расти медленно, соответственно и доходы бизнеса восстановятся далеко не сразу. Именно поэтому крайне важны такие меры как социальная помощь или обязательные пособия по безработице для тех, кто вынужденно потерял работу, а также мораторий на банкротства для компаний, которые после завершения кризиса сразу не смогут нести расходы по заработной плате, налогам, аренде и прочему в полном объеме. Это взаимосвязанные меры, так как поддержка населения через пособия и социальную помощь позволит не допустить массовую череду банкротств компаний. Поэтому сейчас нужны срочные меры по поддержке населения и бизнеса на период кризиса, а затем комплекс дополнительных мер на период восстановления экономики", - заявил он.