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Глава Минстроя РФ заявил о возможном падении спроса на жилье на 50%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на жилую недвижимость в России может упасть на 50% после завершения режима самоизоляции, сообщил в четверг глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

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"Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%, и в дальнейшем мы видим, что такая ситуация будет развивать по нарастающей. После того, как мы выйдем из режима самоизоляции, коллеги говорят, что спрос у нас может упасть как минимум до 50% и больше", - сказал Якушев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина о положении дел в отрасли.

Он добавил, что в этих условиях необходимо поддержать жилищное строительство.

Минстрой РФ

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