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Глава Минстроя назвал неизбежным подорожание стройматериалов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России неизбежно подорожают строительные материалы на фоне нестабильной экономической ситуации, равительство поможет избежать необоснованного завышения цен, заявил телеканалу РБК глава Минстроя Владимир Якушев.

Экономический кризис

Он предупредил, что есть объективные причины подорожания импортных стройматериалов или материалов, в которых есть "валютная составляющая".

"Но есть моменты, когда у есть желающие заработать на этом. Минпромторг занимает очень жесткую позицию, мы помогаем и даем необходимую аналитику, чтобы это контролировать", - сказал министр.

Он назвал важным, чтобы государство в этот период включало все возможные механизмы контроля, чтобы избежать случаев необоснованного завышения цен на стройматериалы.

Минстрой Владимир Якушев коронавирус Минпромторг

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