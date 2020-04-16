"Дом РФ" получит госгарантии в размере 50 млрд рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил предоставить государственные гарантии в сумме 50 млрд рублей корпорации "Дом РФ".

"В качестве еще одной меры поддержки жилищного строительства предлагаю предоставить государственную гарантию Минфина корпорации "Дом РФ" в размере 50 млрд рублей, и за счет этой гарантии корпорация может привлечь средства, кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков", - сказал Путин в четверг на совещании по вопросам развития строительного комплекса.

По словам главы государства, "в дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том числе в рамках наших льготных ипотечных программ".

Ранее сообщалось, что президент РФ предложил также запустить льготную программу ипотеки под 6,5% на весь срок кредита на жилье комфорт-класса в новостройках. По словам Путина, "в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн - в Москве и Петербурге".